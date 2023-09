Drei Musketiere kämpfen international

An der 24. Fecht-Europameisterschaft für Medizinberufe in Bad Elster haben zwölf Frauen und 20 Männer teilgenommen. Detlef Schlott vom gastgebenden Verein erkämpfte Gold und Silber.

Internationales Flair hat am vergangenen Samstag in Bad Elster ausnahmsweise nicht in Sachen Kultur geherrscht. Im Königlichen Kurhaus kreuzten zwölf Fechterinnen und 20 Fechter aus Polen, Tschechien, der Schweiz und Deutschland bei der 24. Europameisterschaft für Medizinberufe die Klingen. Ausgerichtet wurde sie von der SG...