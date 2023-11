Drei Mylauer in der Landesauswahl

Für die Mylauer Eisschnellläufer haben am ersten November-Wochenende zwei Wettkampfstationen auf dem Terminplan gestanden. Die Jüngsten gingen in Crimmitschau beim CEV-Pokal an den Start. Nach je einer Strecke und Gewandheitslauf standen Helene Brückner und Constanze-Marie Mädler ganz oben auf dem Podest. Die Wettkampfneulinge...