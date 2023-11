Dreierpack entscheidet Derby

Der VfB Schöneck hatsich im Spitzenspiel der Fußball-Vogtlandliga mit 4:2 gegen den BC Erlbach durchgesetzt. Dennoch marschiert Tabellenführer BSV Irfersgrün mit elf Punkten Vorsprung weiterhin vorneweg.

Dank eines Dreierpacks von Toni Döge und einem wieder einmal glänzend aufgelegten Torhüter Jan Max Denschel hat der VfB Schöneck beim 4:2-Sieg in Erlbach seinen 2. Tabellenplatz in der Fußball-Vogtlandliga am letzten Hinrunden-Spieltag gefestigt - hat aber immer noch elf Punkte Rückstand auf Tabellenführer BSV Irfersgrün,...