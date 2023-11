Dynamo Feriencamp kommt zu Merkur

Der SV Merkur Oelsnitz bietet Kindern von sieben bis 14 Jahren während der Februar-Ferien wieder eine Fußballschule in den Oelsnitzer Turnhallen am Elstertalstadion an. Vom 19. bis 22. Februar 2024 (zweiter Winterferienwoche) gastiert dazu die Fußballschule von Dynamo Dresden mit ihrem Feriencamp in Oelsnitz. Tägliches...