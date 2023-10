Echter Kracher zum Heimspielauftakt

Am vierten Spieltag erwartet die Oberlosaer Regionalliga-Volleyballerinnen beim Heimspielauftakt am Samstag um 15 Uhr in der Kurt-Helbig-Sporthalle ein erster echter Meisterschaftskracher. Zu Gast ist mit dem Dresdner SSV der diesjährige Absteiger aus der 3. Liga, der punkt- und satzgleich mit der TSG Markkleeberg II und dem SV 04...