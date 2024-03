Ein ganz besonderes Auswärtsspiel

Wasserball-Bundesliga:SVV gastiert in München

Nach dem Sieg in der Vorwoche gegen Spitzenreiter Duisburger SV geht es für die Erstliga-Wasserballer des SVV Plauen nun mit der nächsten Auswärtspartie weiter. Die Mannschaft von Trainer Maik Bielefeld tritt am Samstag, 19 Uhr, bei der SG Stadtwerke München an.