Einheit stellt Oberligatauglichkeit unter Beweis

Handball-Oberliga: Plauener empfangen den USV Halle zum Hinrundenabschluss

Mit dem Heimspiel am Samstag ab 17 Uhr gegen den USV Halle endet für den HC Einheit Plauen die Hinrunde in der Handball Oberliga. Mit 13:13 Punkten in bisher 13 Spielen und dem 9. Tabellenplatz hat der Aufsteiger seine Oberligatauglichkeit bewiesen. "Unser Minimalziel, nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen, ist erreicht....