Einheit will nach erstem Saisonerfolg nachlegen

Handball-Oberliga: Spitzenteam aus Delitzsch in Plauen zu Gast

Nach dem ersten Sieg in Hermsdorf erwartet der Aufsteiger HC Einheit Plauen mit NHV Concordia Delitzsch erneut ein Spitzenteam der Mitteldeutschen Handball-Oberliga. Anwurf in der Einheit-Arena ist am Samstag 17 Uhr.