Einmal Fichtelberg und wieder zurück

Insgesamt 61 Radsportler haben am Sonntag den kühlen Temperaturen getrotzt und sind bei der 24. Auflage des Vogtland-Rad-Marathons des Vogtländischen Radsport Teams (VRT) Plauen an den Start gegangen. 17 von ihnen absolvierten die gesamte Strecke über 210 Kilometer und etwa 3440 Höhenmetern, die vorbei am Aschberg und Auersberg...