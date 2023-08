Eishockey-Spektakel in der Vogtland Arena: Die ersten 10.000 Karten sind weg

Das außergewöhnliche Sportereignis in Klingenthal stößt bei den Fans in Sachsen, Bayern und Tschechien auf enorme Resonanz. Nach kurzer Zeit war ein erster Meilenstein geknackt.

Das ging schnell: Am Dienstag hatte die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) mit ihren Partnern erst die Pläne vorgestellt, im Februar 2024 drei Freiluftspiele in der Sparkassen Vogtland Arena in Klingenthal auszutragen. Am Freitag wurde beim Kartenvorverkauf bereits ein erster Meilenstein geknackt. 10.000 Tickets waren bis dahin für das sogenannte...