Elsterbergerin landet zweimal auf Platz 3

Zwei Bronzemedaillen hat die Elsterbergerin Laura Oertel bei den 54. Deutschen Kurzbahn-Masters im Schwimmen gewonnen. Diese fanden in Dresden in der Schwimmhalle am Freiberger Platz statt. Für die Schwimmerin war es der zweite Start bei einer Deutschen Meisterschaft. Die 21- jährige Grundschullehramtsstudentin ging in Dresden an drei...