EM für Neumarkerin mit Dressur gestartet

Mit dem Wettkampf zur Dressur ist die 16-jährige Neumarker Reiterin Pita Schmid am Donnerstag in ihren Saisonhöhepunkt, die Pony-Europameisterschaft der Vielseitigkeit in Le Mans (Frankreich) gestartet. Nachdem sie bereits am Montagnachmittag am Veranstaltungsort angekommen war, konnte sie die Zeit nutzen, um sich gemeinsam mit...