Entscheidung am letzten Spieltag

Am letzten Spieltag der Handball-Kreisliga der Männer fällt am Sonntag die Meisterschaftsentscheidung. Mit der BSG Wismut Aue II und der SG Oberland stehen zwei Mannschaften mit jeweils 23:7 Zählern an der Tabellenspitze. Allerdings geht ihr Fernduell nicht zeitgleich über die Bühne. Während die Auer bereits um 10 Uhr beim...