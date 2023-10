Entscheidung fällt erst in der Nachspielzeit

Fußball-Landesklasse: VfB Auerbach II gewinnt beim SV Auerhammer 3:1 (2:1) - Oelsnitz siegt, Syrau verliert

In der Fußball-Landesklasse hat die zweite Mannschaft des VfB Auerbach am Sonntag ihr Gastspiel beim SV Auerhammer 3:1 (2:1) gewonnen. Vor 115 Zuschauern schoss Lucas Seidel die Gäste schon in der dritten Minute in Führung. Mit dem 2:0 aus Auerbacher Sicht stellte Fabien Bochmann (31.) die Weichen für die Vogtländer auf Sieg....