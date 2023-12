Erlbacher schreiben Geschichte

Team "Dartkeller"gewinnt in Radebeul

Das Team vom Dartkeller Erlbach hat am Samstag den ersten Sieg in der Landesliga Sachsen Ost geholt. Zum Hinrundenabschluss gewannen die Erlbacher in Radebeul beim DSV Kötzschenbroda(rt) mit 12:8 (5:5). In der ersten Halbzeit zeigten die Erlbacher gutes Scoring am Board. Schwächen machten sich beim Treffen der Doppelfelder...