Erst kommt der Serienmeister, dann geht es an den Bodensee

In der 1. Ringer-Bundesliga steht für den AV Germania Markneukirchen erneut ein Doppelkampftag an. Am Samstag erwartet man Burghausen, schon am Sonntag geht es zur Kampfgemeinschaft Baienfurt/Ravensburg.

