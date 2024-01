Erstes Spiel 2024 mit Specials für die Fans

Die Schönheider Wölfe starten am Samstag um 17 Uhr in der Eishockey-Regionalliga Ost mit einem Heimspiel gegen die Adler Berlin ins neue Jahr 2024. Im heimischen Wolfsbau sind die Schönheider diese Saison noch ungeschlagen und das soll auch so bleiben. Das Team von Coach Sven Schröder peilt gegen die Adler den zehnten Heimsieg...