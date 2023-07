Erstes Stadtderby schon am 2. Spieltag

Die beiden Plauener Teams in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga der Männer starten am Samstag, 2. September, mit Heimspielen in die neue Saison. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Handball-Verband Sachsen (HVS) veröffentlicht hat. Demnach empfängt Oberliga-Rückkehrer HC Einheit Plauen an diesem Tag um 17 Uhr den HC...