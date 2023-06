Ex-VfB-Kapitän hält wieder in Glauchau

Stefan Schmidt steht in der neuen Fußball-Saison beim Landesligisten VfB Empor Glauchau im Tor. Das hat der 34-Jährige, der zuletzt viele Jahre beim VfB Auerbach zwischen den Pfosten stand und der dort Kapitän war, bestätigt. "Ich habe ja schon beim Abschied in Auerbach gesagt, dass ich mit dem Fußball kürzer treten will....