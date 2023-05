Familientour erfährt gute Resonanz

Mit der traditionellen Familientour haben die Radsportler des VRT Plauen am Sonntag ihre neue Saison eröffnet. 63 Radfahrer im Alter von 7 bis 83 gingen auf die Strecken von wahlweise 36, 46 oder 56 Kilometern. Die letzten Rückkehrer von der großen Tour waren nach gut drei Stunden wieder am "Vogtland-Garten" an der Neundorfer Straße...