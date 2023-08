Fast 1700 Fans bei Plauener Derbysieg

Der VFC hat auch das dritte vogtländische Duell der Fußball-Oberliga in Serie für sich entschieden. Der VfB Auerbach verlor am Freitagabend vor allem wegen einer sehr schwachen ersten Halbzeit zu Recht mit 1:3.

Der VFC Plauen bleibt in Sachen Fußball die Nummer eins im Vogtland. Beim Derby in der Auerbacher Arena zur Vogtlandweide am Freitagabend siegte das Team von Trainer Karsten Oswald vor der stattlichen Kulisse von 1700 Zuschauern auch in dieser Höhe verdient mit 3:1 (2:0). Wäre das VFC-Team über 90 Minuten auf ein so desolates Auerbacher Team...