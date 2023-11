Favoritenrollen sind klar verteilt

In der Mitteldeutschen Handball-Oberliga empfängt das Spitzenteam des SV 04 Oberlosa am Samstag den abstiegsbedrohten SV Hermsdorf. Der HC Einheit Plauen will dem Tabellendritten Staßfurt ein Bein stellen.

Die beiden Plauener Mannschaften in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in das kommende Wochenende. Während der SV 04 Oberlosa als klarer Favorit den SV Hermsdorf empfängt und alles andere als ein Heimsieg eine faustdicke Überraschung wäre, ist Aufsteiger HC Einheit Plauen zu Hause gegen... Die beiden Plauener Mannschaften in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in das kommende Wochenende. Während der SV 04 Oberlosa als klarer Favorit den SV Hermsdorf empfängt und alles andere als ein Heimsieg eine faustdicke Überraschung wäre, ist Aufsteiger HC Einheit Plauen zu Hause gegen...