Mit dem FC Werda findet sich ein Vogtlandligateam in der Endrunde wieder, das schon im vergangenen Winter auf sich aufmerksam machte. Die junge Mannschaft von Trainer Denny Herrmann beendete das Turnier um den "Freie-Presse"-Pokal in der vergangenen Saison auf dem 8. Platz. Vor dem VfB Schöneck zog Werda als Gruppenerster in die Endrunde ein....