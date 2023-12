Fortschritt lässt Werdau keine Chance

Der VfB Lengenfeld hat es am Samstagabend in der Handball-Bezirksliga beim ZHC Grubenlampe II nicht zu Zählbarem geschafft. Gegen den Tabellenachten sah es bis zur Halbzeit überhaupt nicht schlecht aus, zwar gingen die Gastgeber immer wieder in Führung, doch der VfB glich ständig wieder aus. Zur Pause stand es 14:12 für den...