Fortuna-Mädchen wollen es wissen

In der Schlossarena Auerbach findet am Sonntag die Endrunde der Bezirksmeisterschaften im Volleyball der weiblichen U 18 statt. Ab 9.30 Uhr kämpfen dort sechs Teams um den Titel. Mit dabei sind die Mädchen des VSV Fortuna Göltzschtal. In der vor drei Wochen stattfindenden Vorrunde setzten sie sich gegen Teams wie Burgstädt,...