Freie-Presse-Pokal: Vorjahresfinalisten buhlen um Endrundenticket

Der "Freie-Presse"- Pokal biegt auf die Zielgerade ein. Am Wochenende gehen die beiden letzten Zwischenrunden über die Bühne, bei denen die vier verbleibenden Tickets für die Endrunde vergeben werden.

