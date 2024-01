FSV Treuen und Concordia Plauen lösen das Finalticket

Das Hallenfußballturnier um den „Freie-Presse“-Pokal geht weiter. Die ersten beiden Endrundenteilnehmer stehen fest.

Vor der doch eher etwas dürftigen Kulisse von 358 Zuschauern in der Einheit-Arena an der Plauener Wieprechtstraße haben sich am Samstag beim ersten Zwischenrundenturnier um den "Freie-Presse"-Pokal der FSV Treuen und der SV Concordia Plauen als erste Mannschaften für die Endrunde qualifiziert. Die beiden anderen Vogtlandligisten, die SG...