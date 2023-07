Für den Aufsteiger beginnt jetzt ein neues Kapitel

Nach 25 Tagen Sommerpause ist der Staffelsieger der Fußball-Landesklasse West, der Reichenbacher FC, am Dienstagabend in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Die führt die Elf von Coach Carlo Kästner zurück in die Sachsenliga, aus der sie 2018 nach drei Spielserien abgestiegen war.