Fußball-Landesklasse: Vogtlandderby geht erstmals an Rodewischerinnen

Die Frauen des 1. FC kennen die SG Jößnitz als Gegner schon lange. Mit dem deutlichen 6:0 (3:0)-Erfolg am Sonntag haben sie deswegen gar nicht gerechnet.

Das Vogtlandderby in der Fußball-Landesklasse der Frauen hatte am Sonntag einen klaren Gewinner. Beim 6:0 (3:0) ließ der 1. FC Rodewisch der SG Jößnitz auf ihrem Kunstrasenplatz des Kurt-Helbig-Stadions keine Chance. Vor 44 Zuschauern drückten sie dem Spiel von Anfang an ihren Stempel auf und verteidigten so den 2. Tabellenplatz hinter dem...