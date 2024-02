Vogtlandderby findet klaren Sieger

Fußball-Landesklasse:Jößnitz - Rodewisch 0:6

Dass das vogtländische Derby der Fußball-Landesklasse der Frauen am Sonntag einen so klaren Sieger finden würde, war im Vorfeld nicht zu erwarten. Bei der 0:6 (0:3)-Niederlage der SG Jößnitz gegen den 1. FC Rodewisch ließen die Gäste auf dem Kunstrasen des Kurt-Helbig-Sportplatzes in Plauen aber nie Zweifel am Erfolg...