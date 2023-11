Fußball-Landesliga: So geht man beim Reichenbacher FC mit der Durststrecke um

Wenn das Fußballspiel beim FC Lößnitz stattfindet, würde der RFC seine 100. Partie in der Landesliga bestreiten. Auch würden zwei gegensätzliche Serien aufeinanderprallen - wobei die der Vogtländer aktuell die weniger erfreuliche ist.

Niemand gerät beim Reichenbacher FC in Panik, aber besorgniserregend ist die Situation in der Landesliga schon. Seit fünf Spielen ist das Team von Trainer Carlo Kästner sieglos. Nach dem 0:1 gegen den als Vorletzten anreisenden Radefelder SV ist es in die Abstiegszone abgerutscht. "Wir müssen endlich mal wieder was holen", fordert der Coach,...