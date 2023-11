Gelingt Germania die Revanche?

Nicht nur auf den Matten, sondern auch auf den Rängen dürfte es heiß her gehen, wenn in der 1. Ringer- Bundesliga am Samstag Markneukirchen den AC Lichtenfels empfängt. Die Heimfans hoffen dabei im Kampf um den Klassenerhalt auf eine Überraschung.

In der Markneukirchener Schrott-Stark-Arena steigt am Samstag, 19.30 Uhr, der erste Rückrunden-Heimkampf in der 1. Ringer-Bundesliga. Zu Gast beim AV Germania ist der AC Lichtenfels. Das Hinrundenduell hat Markneukirchen mit 7:22 verloren, wobei für den AVG gleich mehrere Duelle recht unglücklich verliefen.