Germania-Athletin legt Jungs auf die Schultern

Eine Delegation des Ringernachwuchses vom AV Germania Markneukirchen war am vergangenen Samstag mit sieben Startern beim Parkett-Regner-Cup des TV Unterdürrbach in Würzburg dabei. Dort wussten die jungen vogtländischen Freistilspezialisten aus der C-, D- und E-Jugend mit einem Turniersieg und zwei Silbermedaillen zu gefallen.