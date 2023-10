Gold in letzter Sekunde verloren

Bei der Judo-Bezirksmeisterschaft der unter 15-Jährigen am Samstag in der Sporthalle Oelsnitz haben es sieben der acht obervogtländischen Starter aufs Siegerpodest geschafft. Sie dürfen nun bei der Sachsenmeisterschaft mitmachen.

88 Starter aus 17 Vereinen haben sich am Samstagvormittag in der Sporthalle Oelsnitz bei der Judo-Bezirksmeisterschaft der unter 15-Jährigen zum Kräftemessen getroffen. Ausgerichtet wurde das Championat vom ASV Oelsnitz mit technischer Unterstützung aus den Reihen des BSV Adorf. Neben den Medaillen in vielen verschiedenen...