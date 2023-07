Großfriesener rollt sich für die WM ein

Wenngleich Niels Tröger in diesem Jahr andere Prioritäten gesetzt hat, ist der dritte Saisonlauf des Ostdeutschen ADAC Kart Cups (OAKC) am Wochenende in in Mülsen eine Art Pflichtveranstaltung für den 20-Jährigen aus Großfriesen gewesen. Natürlich nahm der Deutsche Kart-Meister des Jahres 2021 in der 3. Liga in seiner Klasse...