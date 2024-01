Hallencup: Vogtländische Fußballerinnen bereit für den großen Tag

Welche Frauenmannschaft krönt sich zum Kreismeister? Diese Frage soll am Wochenende in Plauen beantwortet werden. Vorbereitet wurde sich darauf unter anderem in Treuen.

Hallenfußball ist in der Region nicht nur bei den Männern beliebt. Zum Spaß, teilweise aber auch zur Vorbereitung auf die Hallenkreismeisterschaften der Frauen am kommenden Samstag (erstes Spiel 13 Uhr, Kurt-Helbig-Halle Plauen), haben beim Women's Winter Cup des SV Fronberg Schreiersgrün am Wochenende sechs Teams in Treuen um die Pokale...