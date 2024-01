Hallenpokal der „Freien Presse“: So läuft der Kartenverkauf für die Zwischenrunden

Nachdem bereits zu den Vorrundenturnieren über 3000 Zuschauer gezählt wurden, rechnet der Vogtländische Fußball-Verband weiterhin mit vollen Rängen. Denn alle vier Gruppen haben ihren Reiz.

Plauen. Die sieben Vorrundenturniere der vogtländischen Fußballer haben vor dem Jahreswechsel mehr als 3000 Zuschauer in die beiden Plauener Sporthallen gelockt. Nun stehen an den beiden kommenden Wochenenden die vier Zwischenrunden an, bei denen die acht Endrundenteilnehmer für das große Finale um den "Freie-Presse"-Pokal am 20. Januar ermittelt werden. Bei der vergangenen Auflage gab es nur zwei Zwischenrundengruppen, was zu einer kompletten Auslastung der Zuschauerkapazitäten in der Plauener Helbig-Halle geführt hatte. Durch das Strecken der Zwischenrunden erhofft sich der Vogtländische Fußball-Verband (VFV) etwas entspanntere Verhältnisse auf den Tribünen als im Vorjahr.

Von der Kreisklasse bis zur Oberliga ist alles am Ball

Wie bei der vergangenen Auflage auch bekommen die teilnehmenden Vereine in der Zwischenrunde ein festes Kontingent von 80 Karten, die unter den Fans verteilt werden können. Zusätzlich sind Karten im Vorverkauf im "Freie Presse"-Shop am Plauener Postplatz erhältlich. Eine Karte für eine Zwischenrunde kostet 6 Euro. "Durch die in diesem Jahr stattfindenden vier Zwischenrunden dürfte es bei der Zuschauerkapazität keine Probleme geben, sodass es auch sicher eine Tageskasse geben wird. Aber natürlich ist es besser, sich seine Karte bereits im Vorverkauf zu sichern, das erspart Wartezeiten an der Kasse", heißt es von Seiten des VFV.

In den Vorrunden waren insgesamt 24 von 44 Mannschaften eine Runde weitergekommen. Das Feld in der Zwischenrunde wird von Oberligist VFC Plauen und dem Landesligisten sowie Titelverteidiger Reichenbacher FC angeführt. Es reicht über die Landesklasse-Vertreter Merkur Oelsnitz und SC Syrau über eine ganze Reihe von Teams aus der Vogtlandliga, Vogtlandklasse und Kreisliga bis zur SG Unterlosa als einzigem Vertreter der Kreisklasse. Die beiden Erstplatzierten in allen vier Zwischenrunden sichern sich das Ticket fürs Finale in der Einheit Arena an der Wieprechtstraße.

Die Zwischenrunden im Überblick

Gruppe A (Samstag, 6. Januar, 14 Uhr, Einheit-Arena): BC Erlbach, Teutonia Netzschkau, FSV Treuen, SG Rotschau, Concordia Plauen, SV Theuma

Gruppe B (Sonntag, 7. Januar, 14 Uhr, Einheit-Arena): Wacker Plauen, SC Syrau, SG Neustadt, SG Unterlosa, BW Rebesgrün, Merkur Oelsnitz

Gruppe C (Samstag, 13. Januar, 13 Uhr, Helbig-Halle): Reichenbacher FC, SG Jößnitz, SG Kürbitz, Stahlbau Plauen, SSV Bad Brambach, VFC Plauen

Gruppe D (Sonntag, 14. Januar, 13 Uhr, Helbig-Halle): FC Werda, Leubnitzer SV, VfB Großfriesen, VfB Lengenfeld, VfB Plauen Nord, VfB Schöneck

Die Endrunde wird am Samstag, 20. Januar, ab 13 Uhr in der Plauener Einheit-Arena ausgetragen.