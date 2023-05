Handball-Krimi: Einheit Plauen gewinnt Sachsenpokal im Siebenmeterwerfen

Das Finale im Handball-Sachsenpokal war an Dramatik nicht zu überbieten. Nach der regulären Spielzeit musste der HC Einheit Plauen gegen das Juniorteam des EHV Aue nicht nur einmal in die Verlängerung, sondern sogar zweimal und selbst das reichte nicht aus, um eine Entscheidung herbeizuführen. Am Ende entschieden die Nerven im Siebenmeterwerfen...