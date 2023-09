Handball-Oberliga legt wieder los: Teams aus Plauen, Freiberg und Glauchau/Meerane freuen sich auf tolle Derbys und volle Hallen

Die neue Saison hat es für die vier Vereine aus Südwestsachsen in sich: Zwei Mannschaften treffen gleich am ersten Spieltag direkt aufeinander. Und ein Verein hat sich mit namhaften Neuzugängen verstärkt und ganz klar den Aufstieg auf die Fahnen geschrieben. Alle wichtigen Infos zum Saisonstart im Überblick.

Das Eröffnungsspiel der Saison 2023/24 in der Handball-Oberliga der Männer wird am Samstag, 17 Uhr in Plauen angepfiffen. Wenn der Aufsteiger HC Einheit in der Sporthalle an der Wieprechtstraße den im Vorjahr auf Platz 7 eingekommenen HC Glauchau/Meerane erwartet, ist nicht nur eine gute Kulisse garantiert. Die Fans können sich wohl auch auf...