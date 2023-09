Handwerker und Sportler ziehen nun den Endspurt an

Am Samstag beginnt für die Erstligaringer des AV Germania Markneukirchen die neue Saison. Zuvor haben die ausländischen Athleten aber mit bürokratischen Problemen zu kämpfen.

Der Start in die neue Meisterschaftsrunde der 1. Ringer-Bundesliga ist zum Greifen nah: Am Freitag eröffnet der RSV Rotation Greiz die Saison 2023/24 mit der Begegnung gegen den SC Kleinostheim, am Samstag gastiert das Team aus Hessen bei seiner "Ost-Tour" bei Germania Markneukirchen.