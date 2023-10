HC Einheit gleich doppelt gefordert

Handball-Oberliga: Zwei Spiele in vier Tagen

Nach drei Wochen Pause und fünf Wochen ohne Heimspiel ist Handball Oberligist HC Einheit Plauen (9. Platz, 7:5 Punkte) in den kommenden Tagen doppelt gefordert. Am Samstag, 17 Uhr, erwarten die Plauener Mitaufsteiger Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Am Dienstag, 18 Uhr, bestreitet das Team von Trainer Jan Richter die Partie beim...