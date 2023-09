HC Einheit mit voller Kapelle

Nach einem Jahr Unterbrechung freut sich der HC Einheit Plauen (am Ball Jakub Sira) auf sein Comeback in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga. Zum Auftakt stellt sich der HC Glauchau/Meerane in der Einheit-Arena vor. Nach ihrem Durchmarsch in der Sachsenliga starten die Rot-Weißen aus Plauen selbsbewusst in die Saison. Bild: Ellen Liebner