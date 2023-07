HC Einheit Plauen feiert Sommerfest

Die Handballer des HC Einheit Plauen laden am kommenden Wochenende (21. bis 23. Juli) zu ihrem Sommerfest in die Gartenanlage Reusa. Die Stimmung dürfte nach dem Wiederaufstieg der ersten Männermannschaft in die Handball-Oberliga bestens sein. In die neue Saison starten die Rot-Weißen am 2. September mit einem Heimspiel gegen den...