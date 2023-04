HC Einheit Zünglein an der Waage

Nach einer erneut überzeugenden Leistung beim 39:25-Sieg am vergangen Wochenende zu Hause gegen KJS-Club Dresden tritt der in der Handball-Sachsenliga längst feststehende Meister HC Einheit Plauen (40:0 Punkte) am Samstag, Spielbeginn 18 Uhr, bei Germania Zwenkau (9. Platz, 14:26 Punkte) an.