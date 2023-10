HCE muss gegen Dresdner Zweitliga-Nachwuchs ran

Handball-Oberliga: Plauener wollen ersten Heimsieg des HC Elbflorenz II verhindern

Nach dem 24:23-Sieg jüngst in Apolda muss der HC Einheit Plauen in der Handball-Oberliga (8. Platz, 5:5 Punkte) erneut reisen. Am Sonntag, Spielbeginn ist um 17 Uhr, sind die Plauener beim Tabellennachbarn HC Elbflorenz II (7. Platz, 5:3 Punkte) zu Gast.