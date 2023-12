Hoher Besuch in Falkenstein

Sehr kuschelig ist es am Samstag beim Weihnachtsschauturnen des TV Falkenstein zugegangen, bei dem über 100 Zuschauer dem Programm der 50 Sportlerinnen und Sportler zugesehen haben. Dabei fanden auch die Bundesligaturner Nick Klessing und Karl Becker in die Rathausturnhalle - Letzterer präsentierte sogar Elemente am Boden und Barren. Aber auch...