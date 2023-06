Holt Waldkirchen die Meisterschaft?

Während die Oberliga-Faustballer der SG Waldkirchen an ihrem letzten Spieltag der Feldsaison am Sonntag in Kubschütz nur noch ihre Position im Tabellenmittelfeld (aktuell Platz 5) festmachen können, hat die zweite Männermannschaft in der Bezirksliga die Chance auf die Meisterschaft. Zuletzt war die SGW II zu Gast in Glauchau....