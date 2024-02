Im ersten Wettkampf gibt es gleich Silber

Mit drei unerwarteten Podestplätzen ist der ASV Oelsnitz am Samstag vom sehr stark besetzten Judo-Turnier in Auma zurückgekommen. Zweimal Silber und einmal Bronze lautete die Bilanz. Oskar Flechsig kämpfte in der Altersklasse U 30 bis 66 Kilogramm als 16-Jähriger und damit als Jüngster sehr erfolgreich, gewann seine ersten drei...