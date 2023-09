Ippon-Nachwuchs schon gut in Form

Der Judo-Nachwuchs des JV Ippon Rodewisch hat am Samstag erfolgreich beim Gyra-Kids-Cup in Adorf gekämpft. Dort waren insgesamt 140 Mädchen und Jungen der Altersklassen U 11 und U 13 am Start. Largo Friede, Hanna Förster, Laura Förster, Wiebke Gropp, Melina Gruschwitz, Joshua Maschke, Gerrit Tiede und Cataleya Voss waren in...