Irfersgrün und Treuen laden ein

Für beste Unterhaltung soll am Wochenende wieder das Sportfest in Irfersgrün sorgen. Zur Feier von "70 Jahren BSV" lädt der Verein zu seinem fußballerisch geprägten, dreitägigen Fest. Gekrönt wird die Feier am Samstag mit dem Heimspiel der ersten Männermannschaft (15 Uhr) gegen den 1. FC Rodewisch. Die Festveranstaltung beginnt 19...